Захарченко заявив про створення «держави Малоросія»

Глава так званої «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко заявив, що замість України буде створено «держава Малоросія» зі столицею в Донецьку. Про це інформує replyua.net.
«Ми вважаємо, що держава Україна в тому вигляді, якому вона була, не підлягає відновленню. Ми, представники регіонів колишньої України, за винятком Криму, заявляємо про заснування нової держави, яка є наступницею України. Ми згодні з тим, що нова держава буде називатися Малоросія, оскільки сама назва Україна дискредитувала себе», - заявив Захарченко. За його словами, столицею Малоросії стає окуповане місто Донецьк, а місто Київ залишається історико-культурним центром без статусу столичного міста.
«Державним прапором Малоросії визнається прапор Богдана Хмельницького ... Ми виходимо з того, що« Донецька народна республіка », поряд з« Луганської Народною Республікою», залишаються єдиними територіями України, беручи до уваги Криму, на яких збереглася законна влада», - сказав він. Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в країні надзвичайний стан на три роки. Він вважає, що влада в Києві не є легітимною та не може зупинити війну. Захарченко зазначив, що ситуація на Донбасі зайшла в глухий кут, зав'язався «такий вузол, який розрубати вже не можна».