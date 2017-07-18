Порошенко пообіцяв повернути Молдові Придністров’я

Україна ніколи не визнає Придністров'я окремою державою і буде всілякими способами сприяти відновленню територіальної цілісності і суверенітету Республіки Молдова Як передає replyua.net, таку заяву зробив 17 липня президент України Петро Порошенко під час спільного з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом брифінгу в Одеській області. «Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності Республіки Молдова», - сказав Порошенко.
Він нагадав, що війна в Придністров'ї 25 років тому мала страшні наслідки для сотень тисяч людей. Також він підкреслив, що Україна і надалі буде проводити політику добросусідства щодо Молдови і ніколи не визнає Придністровську республіку окремою державою. У свою чергу Філіп назвав заяви про «блокаду» Придністров'я Україною та Молдовою спекуляціями.
«Дивно чути різного роду спекуляції щодо так званої блокади Придністров'я з боку молдовської та української влади. Ми повинні подивитися на те, що експорт своєї продукції в Україну, наприклад, в 2015-2016 роках склав майже 10 млн. доларів з цієї території, а 60% від загального експорту з цього регіону був в країни ЄС», - сказав Філіп.