Австрійці хочуть з’єднати центр Києва з Турхановим островом завдяки канатній дорозі

Українську столицю відвідали керівники австрійської компанії Doppelmayr з метою вивчення можливості участі в будівництві канатної дороги, яка має намір реалізувати столичне керівництво. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує replyua.net.
Він зазначив, що канатна дорога в центральній частині міста повинна буде зв'язати арку Дружби народів з Трухановим островом. Австрійці зацікавлені в тому, щоб реалізувати цей проект.
«Цього тижня до Києва приїжджали представники компанії Doppelmayr, яка є світовим лідером з будівництва канатних доріг. Те, що високе керівництво приїжджає і показує зацікавленість в проекті, є дуже хорошим сигналом. Упевнений, що наступної весни ми зможемо говорити про початок будівництва канатної дороги », - сказав Кличко. Компанія Doppelmayr спеціалізується на виробництві крісельних підйомників, канатних доріг, гондол, а також двигунів для міського транспорту і систем транспортування матеріалів. На сьогоднішній день Doppelmayr Garaventa виготовила понад 14600 одиниць різного устаткування, яке встановлено в 89 країнах світу.