Еврокомиссия передаст 50 миллионов евро на Донбасс

Валдис Домбровскис, зампредседателя Еврокомиссии по финансовым услугам и финансовой стабильности, заявил о том, что Еврокомиссия направит 50 миллионов евро на территории вблизи линии разграничения на Донбассе.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, при этом Домбровскис подчеркнул, что финансовая поддержка Украины продолжится. «Совсем недавно нами было приятно решение о предоставлении Украине дополнительных 200 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро будут направлены на территории, которые находятся возле линии разграничения», подчеркнул Домбровскис. Он отметил, что сотрудничество с Украиной необходимо продолжать, а также развивать поддержку, прилагать все возможные усилия для урегулирования конфликта на Донбассе. «Мы также должны сделать все возможное по поддержке граждан, проживающих на этой территории, как относительно предоставления гуманитарной помощи, так относительно и помощи, направленной на восстановление», отметил заместитель председателя.
Напомним, что ранее Домбровскис побывал в Украине и заявил о том, что до конца октября Украина должна выполнить все требования, необходимые для выделения транша от ЕС в размере 600 миллионов евро.