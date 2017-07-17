Омелян оприлюднив новий прогноз щодо переговорів з Ryanair

Переговори з лоукостером Ryanair про початок роботи в Україні можуть завершитися через кілька тижнів. Як передає replyua.net, такий прогноз в програмі «Подробиці» на телеканалі «Інтер» зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«Сьогодні ми маємо єдину позицію президента, прем'єр-міністра, Міністерства інфраструктури та аеропорту «Бориспіль», що ми відновлюємо переговори, і вони повинні бути успішно завершені», - сказав він. За оцінкою міністра, для завершення переговорів необхідно максимум кілька тижнів. «Від того, наскільки вони будуть готові швидко, я сподіваюся, що це буде в цьому році. Я б дуже хотів, щоб це відбулося, як і було анонсовано раніше, у вересні », - додав Омелян.
Нагадаємо, 12 липня в прес-службі Ryanair так і не відповіли на питання про те, чи планує компанія відновлювати переговори по Україні, повідомивши лише, що їм «нічого додати до прес-релізу від 10 липня». А в заяві йдеться про те, що Ryanair офіційно скасовує польоти в Україну з-за того, що аеропорт «Бориспіль» не виконав свої зобов'язання. Відзначається, що аеропорт «Бориспіль» став на бік авіакомпаній з високими тарифами, включаючи «МАУ», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаквитків.