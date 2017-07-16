В Інтернеті з’явилися фотографії єдиного курорту в «ДНР»

Селище Сєдове Донецької області з початком війни на Донбасі перетворилося в єдине для морського відпочинку місце на території, зайнятій бойовиками. Як інформує replyua.net, на своїй сторінці у Facebook фото з відпочинку на Азовському морі в Седово опублікував Олександр Валентинович. В цей селище бойовики не пускають ОБСЄ.
«На блокпості, розташованому приблизно в 1,2 км на північний захід від підконтрольного« ДНР »смт. Сєдове (33 км на північний схід від Маріуполя) збройні члени «ДНР» знову зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі по дорозі в напрямку Седового, посилаючись на накази від своїх командирів», - йдеться в повідомленні. У свою чергу, пізніше того ж дня член «ДНР» в цивільному одязі на тому ж блокпості в Сєдовому зупинив інший патруль СММ і заявив, що для в'їзду в селище необхідно отримати попередній дозвіл від «ДНР», оскільки Сєдове є «прикордонною зоною, у якій діє особливий статус в'їзду-виїзду».
Також наголошується, що незадовго після цього троє озброєних чоловіків у формі військового типу підійшли до патрулю СММ. «Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі покинули цей район. Патруль СММ поїхали з блокпоста», - відзначили в місії. За даними місії, водії і пасажири, перед тим як проїхати через блокпост, заходили в розташований поблизу невелике приміщення.