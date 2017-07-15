Директора Львівського бронетанкового заводу заарештували на два місяці

Солом'янський районний суд Києва обрав директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту, про що інформує replyua.net. Як повідомляють в Центрі Протидії Корупції, Тимків має можливість внести заставу в розмірі 2 мільйонів гривень. Участь у судовому засіданні брали нардепи від «БПП» і «Батьківщини», які просили суд дозволу взяти Тимківа на поруки.
Зокрема, з такими пропозиціями до суду звернулися нардепи від БПП Юрій Соловей, Микола Паламарчук, Ігор Алексєєв і Валерій Пацкан, а також від «Батьківщини» - Валерій Дубіль. САП вимагав для Тимківа арешт з альтернативою внесення застави в сумі 28 млн. грн. Адвокат Тимківа в свою чергу заявив, що докази, надані суду САП необґрунтовані, а директор здійснив «ефективну реалізацію засобів, можливо, з невеликими порушеннями».
Як відомо, напередодні детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в п'ятницю затримали п'ятьох осіб, причетних до махінацій із закупівлями двигунів для танків ДП «Львівський бронетанковий завод», в тому числі директора заводу і його заступника.