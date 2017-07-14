Печерський суд погодив рішення про заочне розслідування в справі Азарова

Рішенням Печерського районного суду Києва було встановлено, що Генеральна прокуратура України може розпочати спеціальне розслідування щодо екс-очільника українського уряду Миколи Азарова, який втік з країни, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідна інформація зазначається у судовій постанові, що датується 31 травня, але була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень лише 13 липня. Колишнього прем’єр-міністра України підозрюють у скоєнні таких злочинів як привласнення як привласнення майна завдяки використанню власного службового становища.
Варто нагадати, в травні генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що Генпрокуратура звернулася до Печерського суду з клопотанням. В документі ГПУ просить надати дозвіл на проведення заочного розслідування в справі Азарова та колишнього очільника міністерства палива та енергетики Едуарда Ставицького. У зазначеній справівивчається факт розтрати коштів з державного бюджету для створення мережі спеціального зв’язку на базі «Укртелекому».