валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

СБУ у Харкові зі стріляниною затримала терористів ІДІЛ

СБУ у Харкові зі стріляниною затримала терористів ІДІЛ
Напередодні, 13 липня, в Харкові співробітниками СБУ було затримано двох терористів терористичної організації ІДІЛ. Про це інформує replyua.net з посиланням на місцеве видання NewsRoom. Інцидент стався близько 19:30 на паркувальному майданчику торгового центру «Караван» на Олексіївці. Як розповіли очевидці, до двох чоловіків, один з яких був неслов'янської зовнішності, підійшли двоє громадян в цивільному і наказали тим лягти на землю.

«Після цього той, що з бородою, кинувся до багажника авто, а другий почав тікати. Двоє інших дістали зброю і наказали лягти на землю. Після цього бородатий відійшов від машини, другий продовжив бігти. Пролунали постріли, «бігун» впав », - розповів один зі свідків. Куля потрапила чоловіку в ногу, йому надали медичну допомогу і його життю нічого не загрожує. За інформацією правоохоронців, в результаті спецоперації було затримано двох терористів ІДІЛ.


Начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що співробітниками управління був затриманий злочинець, який перебував у міжнародному розшуку. Інформація по другому затриманому перевіряється.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Молдова вимагає виведення російських військ зі своєї території

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
7592

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сложно сказать точно, чья это была идея – «или пан или пропал» - при согласовании совместного заявления саммита Украина -

14 июл 2017
6232

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

В этом сезоне известный украинский курорт, расположенный на Азовском море, бьет рекорды посещаемости туристами, и люди даже начали жаловаться на то, что на местных пляжах невозможно найти свободные

14 июл 2017
5940

Блогер: пропагандисти випадково розсекретили коханку Путіна (відео)

Блогер Володимир Голишев на власному каналі на Ютуб аналізує «прокол» російських пропагандистів, які випадково трішки підняли завісу таємничості над особистим життям Володимира Путіна, - про це

Последние новости

В Украине появилась супер-команда политиков, с которыми не будет скучно, – эксперт

Влада Китаю зробила заяву у зв’язку зі смертю Лю Сяобо

Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак

Депутати відмовилися підтримати виділення додаткових коштів для суспільного мовлення

СМИ: Трамп делал неприличные комплименты супруге Макрона

Вашингтон звинувачує Москву у намаганні здійснити переворот у Чорногорії

Политолог: приговор по делу об убийстве Немцова был незаконным

Стала известна судьба банка «ВТБ» в Украине

Украину в ближайшее время опять посетит спецпредставитель США Волкер

Когда речь пойдет о медицинской и судебной реформах давайте вспомним и поблагодарим Семенченко и Парасюка, – блогер

Политолог: Супрун всегда будет работать в интересах украинцев, но президентом никогда не станет

Боровой: решение Госдумы позволит предоставить «иммунитет» преступникам с украинскими паспортами

Сенатор Маккейн призвал к принятию очень жестких санкций против России

Призыв в августе: кого отправят на срочную службу

Пономарь: самое важное Верховная Рада отложила на осень

У процесі будівництва «Стіни» було розтрачено 100 млн. грн.

Ученые из РФ посмеялись над «сенсацией» в мировых СМИ о леднике Ларсена

Волонтерам стало відомо, звідки ліквідовані бойовики дістали зброю

СБУ у Харкові зі стріляниною затримала терористів ІДІЛ

В Великобритании обнаружен странный объект – НЛО или «портал» в параллельный мир

 Новости за день