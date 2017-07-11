Через протест учасників АТО перекрито трасу Київ-Чоп

У Житомирській області учасники антитерористичної операції влаштували протест з вимогою розблокувати процес видачі земельних ділянок. Про це інформує replyua.net. Відомо, що з самого початку військовослужбовці провели збори біля офісу Державного геокадастру. Захисники територіальної цілісності України мають намір отримати відповідь, чому в Держгеокадастрі багато відмов з видачі земельних ділянок. А також вимагають скасувати постанову Кабміну №413 від 7 червня 2017 року і виступають проти призупинення видачі земельних ділянок.
Відзначається, що з початку біля будівлі обласного Держгеокадастру зібралися близько 500 учасників акції, після чого вони почали перекривати трасу міжнародного значення Київ-Чоп біля повороту на село Левків. Трасу перекрили близько 12:00, утворився затор. Машини з дітьми і маршрутки пропускають. Зараз участь в акції бере близько півсотні людей, але люди ще продовжують з'їжджатися.
Зазначимо, що за минулу добу бойовики здійснили 22 обстрілу позицій Збройних сил України в зоні проведення АТО на Донбасі, в результаті яких загинув один український військовослужбовець.