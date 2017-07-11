«Крым может гордиться спокойствием»: в сети показали наплыв туристов в Геническе

Пользователи выложили в соцсети свежие снимки, сделанные на Арабатской стрелке. Как информирует replyua.net, фотографии на своей странице в Твиттере разместил Генический Визит.
На фото видно, что на Арабатскую стрелку приезжают переполненные поезда, на перроне – сотни людей, желающих отдохнуть на Азовском море. «В Геническ и на Арабатскую стрелку продолжают массово прибывать туристы. 10.07.2017, Геническ, электропоезд из Днепра», подписаны снимки. Украинские пользователи активно обсуждают небывалый наплыв туристов в Геническ, отмечая, что такому туристическому сезону обязательно позавидует Крым.
«Хунта. Затопчут, и ахнуть не успеешь. Крым сейчас гордиться своим спокойствием», «Там пляж – 45 километров. И эта зона забита туристами!», «Может, нужно уже аэропорт открыть там?», «Такими темпами аэропорт скоро будет. Вон сколько звезд понаехало, чтобы выступить», «Так на электричку вообще многим проезд бесплатный! Утром сел, приехал, позагорал, искупался, а вечером – домой», пишут пользователи.