Німецький банкір може очолити «ПриватБанк» - ЗМІ

Через кілька днів Олександр Шлапак покине пост глави правління ПриватБанку, а звільнене крісло може зайняти німецький банкір Райнер Мюллер-Ханке. Саме його кандидатуру пропонує на цю посаду Європейський банк реконструкції і розвитку, зокрема, директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж, передає replyua.net з посиланням на «Українські новини».
«Наглядова рада банку 20 липня може прийняти відставку Шлапака з 24 липня і визначити виконуючого обов'язки голови правління», - повідомило джерело, знайоме з ситуацією. Ймовірно, банк на деякий час очолить заступник голови правління Галина Пахачук.
Підбором кандидатів на посаду нового глави правління ПриватБанку займеться рекрутингове агентство. Термін відбору кандидата - два тижні. Таким чином, новий глава банку може бути призначений наглядової ради Привату вже в кінці липня. Його будуть відбирати із запропонованих агентством кандидатур. Перелік претендентів поки невідомий. Ніхто з українських фінансистів публічно не виявляв бажання очолити ПриватБанк. Потенційні претенденти бояться труднощів, які можуть виникнути на новому місці роботи.