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Стало відомо, на що частіше за все хворіють українці

Стало відомо, на що частіше за все хворіють українці
Найчастіше жителів України турбують ураження і порушення в системах кровообігу, органів травлення і дихання. Такі дані Державної служби статистики, інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода». Так, в 2016 році в порівнянні з 2015-м збільшилася кількість зареєстрованих хвороб у старшого покоління (жінки старше 55, чоловіки старше 60 років) і зменшилася в українців від 18 років.

Серед старших вікових груп кількість зареєстрованих випадків захворювань становить понад 28 млн. випадків за 2016 і є більше на 150 тис. минулого року. Старші люди, які стали хворіти через ураження органів дихання, ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, зросла кількість хвороб шкіри та підшкірної клітковини.

На 10 тисяч випадків збільшилася кількість виявлення новоутворень в організмі людей цієї групи, втім, на 5000 менше було випадків захворювання органів травлення в 2016 році в порівнянні з 2015-м. Серед окремих вікових груп (жінки 18-54, чоловіки 18-59 років) кількість зареєстрованих захворювань зменшилася за рік на 34 000 і становить 31,8 мільйона випадків за 2016 рік.
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