Звезда украинской эстрады, сбежавшая в РФ, приехала в Киев за нарядами

Ани Лорак, известная благодаря многочисленным заявлениям украинская певица, которая отказывается давать концерты у себя в стране, но постоянно гастролирует в Российской Федерации, прибыла в Киев за покупками, передает replyua.net. На своей странице в соцсети Instagram Каролина Куек (настоящее имя певицы) сообщила поклонникам, что в Киеве она занималась выбором новых нарядов для «любимой аудитории». Свой пост Ани Лорак сопроводила фотографиями соответствующего содержания.
Судя по новым фотоизображениям, в столице Украины артистка развлекается на вечеринках и покупает новую одежду для себя. Так, на одном из фото можно увидеть Лорак, примеряющую платье. В этом ей помогает Лилия Литковская, украинский дизайнер. «Это то, что мы готовим для наших любимых зрителей. Вместе с прекрасной Лилией Литковской мы занимаемся созданием нарядов», - так подписала артистка одну из фотографий.
Больше всего внимания многочисленных подписчиков Ани Лорак привлекла ее фотография селфи в салоне ее авто. Предметом спора в Instagram стала внешность Лорак и то количество косметики, которое она постоянно использует.