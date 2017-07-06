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1 сентября в украинских школах начнется с серьезных изменений

1 сентября в украинских школах начнется с серьезных изменений
Через несколько дней парламент должен принять доработанный законопроект об образовании, и, если это произойдет, украинских учителей и школьников ждут кардинальные перемены в системе преподавания и обучения.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ubr, все школы Украины перейдут на 12-летнюю систему обучения, однако это еще не все новшества. Директора школ смогут занимать свои должности не дольше двенадцати лет, а все педагоги перейдут на контрактную систему работы. Более того, парламентарии собираются перевести все украинские школы на систему обучения только на государственном, украинском языке. Несколько предметов, которые будут выбирать сами ученики, будут преподавать на других языках, в том числе и на русском, если есть такая необходимость. Таких уроков не должно быть больше двух в день.

Причем, в старших классах на русском и других языках уроков уже не будет – исключительно на украинском. Оклад учителей будет не меньше 4,5 тысяч гривен. Однако работать педагоги будут только по контракту – сами учителя уже высказались против такого нововведения.
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