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Шок: Янукович захотел возвращения Крыма в состав Украины

Шок: Янукович захотел возвращения Крыма в состав Украины
Виктор Янукович, беглый украинский президент, заявил о том, что он очень хочет, чтобы полуостров Крым вернулся в состав Украины, передает replyua.net со ссылкой на Коммерсант.

«Это будет зависеть от жителей Крыма. В тот период, когда они приняли решение уйти из Крыма — они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму, встречался с крымчанами, видел их решимость, но и тревогу, потому что они боялись, что майдан перекинется на территорию Крыма», заявил украинский политик. По его словам, «трусливые украинские власти побоялись применить силу и не допустить проведения референдума в Крыму». «Их героизм проявился, когда они двинули военную мощь на безоружное население Донбасса. А в Крыму они понимали, что получат там по зубам», подчеркнул Янукович.

Беглый президент Украины также добавил, что, с одной стороны, хорошо, что Крым был присоединен к РФ, поскольку после прихода в Украине к власти радикалов это бы нанесло большую угрозу для населения полуострова, но, с другой стороны, вопрос принадлежности Крыма очень болезненный, и ответ на главный вопрос «дадут сами люди, когда пройдет время».
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