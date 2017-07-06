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В Україні почала роботу поліцейська академія

В Україні почала роботу поліцейська академія
В Україні створили першу поліцейську академію. Відповідний наказ підписав голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє replyua.net з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України. За словами глави Нацполіціі, академія буде розташовуватися в Києві по вулиці Народного ополчення, 9. Перший набір буде складатися з 500 поліцейських, а в подальшому в Нацполіціі планують прийняти 1000-1200 курсантів.

«Основна мета: хочеш стати офіцером поліції - послужи патрульним, вияви себе, зрозумій, що це твоя професія. Поліцейський за покликом серця, а не за умовлянням батьків і друзів », - зазначив Князєв. Глава Нацполіціі підкреслив, що метою створення Академії є зменшення кількості браку під час найважчої процедури - кадрового відбору. Адже з часом люди розчаровуються в роботі поліцейського і романтика дуже швидко закінчується.

«Що дешевше: розчаруватися в поліції під час першого року служби патрульним, або через 5 років вже підготовленим фахівцем (лейтенантом або старшим лейтенантом)? Де менший відсоток браку?», - поцікавився Князєв. Він також додав, що з часом громадяни перестануть бачити при спілкуванні з поліцією бездушних, малоосвічених, не зацікавлених у кінцевому результаті і невмотивованих чиновників в поліцейській формі.
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