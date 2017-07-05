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У Одеській області внаслідок вибуху бензовозу і пожежі на нафтобазі одна людина постраждала

У Одеській області внаслідок вибуху бензовозу і пожежі на нафтобазі одна людина постраждала
У селищі Усатове Одеської області на нафтобазі «Світанок» вибухнув бензовоз. Як передає replyua.net, про це повідомляє «Думська» з посиланням на очевидців. «Хвилин 30 тому вибухнув і згорів бензовоз ОККО на нафтобазі« Світанок »(Усатове), і схоже пожежа на нафтобазі триває», - пише користувач «Одеського форуму». У прес-службі облуправління ГСЧС повідомили, що на нафтобазі горить цистерна. Очевидці повідомляють про одного постраждалого.

Виданню OilNews учасники ринку повідомили, що горить нафтобаза «Світанок», нафтопродукти на якій зберігають компанії SOCAR, АМІК і ОККО. За їх словами, в даний момент почалася евакуація персоналу нафтобази.

В кінці червня в Свердловській області (Росія) сталася пожежа на нафтобазі філії «Газпромнефть Тюмень - Нижній Тагіл» Як повідомили у прес-службі регіонального ГУ МНС, площа пожежі склала чотириста квадратних метрів. Інформація про спалах на нафтобазі надійшла в центр управління в кризових ситуаціях області о 9:03 за московським часом. «За попередньою інформацією, сталося загоряння порожнього резервуара», - зазначалося в повідомленні.
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