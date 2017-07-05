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Новый законопроект Кабмина может раз и навсегда «похоронить» аппетиты российский олигархов на имущество Украины, – политолог

Новый законопроект Кабмина может раз и навсегда «похоронить» аппетиты российский олигархов на имущество Украины, – политолог
В новом законопроекте Кабмина с новыми правилами продажи госпредприятий есть один пункт, который вызывает особое одобрение, речь идет о предусмотренной тщательной проверке происхождения денег, на которые покупается госимущество. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, этот пункт, если, конечно, он будет выполнятся, обезопасит нас не только от коррупционных схем, но и от связей со страной-агрессором.

«Учитывая, что уже сейчас происходит с экономикой в России, тратящей миллиарды на убийства в Украине и Сирии одновременно, этот короткий пункт становится практически стратегической основой всей концепции. Первые крысы уже побежали с пафосной вонючей калоши – притом вместе с капиталами. Недолго осталось ждать того момента, когда побегут толпой, как тараканы от соседей в день травли и тоже с деньгами, а еще – с обычными своими имперско-шовинистическими убеждениями, «русским миром» и скрепами в голове», – отметил Алексей Голобуцкий.

Он добавляет, чтобы у них не было даже минимальной надежды купить какой-нибудь завод в Украине, освоиться и начать на правах работодателя и собственника диктовать свои правила в политике, в Законе Кабмина прописан этот маленький пункт, за которым, конечно, должна стоять большая работа СБУ, НАБУ, общественных инициатив, но это на самом деле еще одна гарантия сохранения суверенитета и вообще Украины как таковой.
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