Негода в Маріуполі: шторм залишив без світла декілька вулиць

У Маріуполі вирує потужний ураган з грозою і шквальним вітром, інформує replyua.net. Шторм в Маріуполі вже повалив кілька дерев, а деякі вулиці залишилися без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Гідрометеорологічний центр міста попереджає, що протягом доби в місті триватимуть сильні опади.
«Швидкість північного вітру буде 15 - 20 м / с. Також оголошено штормове попередження. Температура вночі 18-21 ° С, а вдень підніметься до 30 ° С », - повідомили в місцевому гідрометеорологічному центрі. Начальник аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради Олександр Татай сказав, що справжній шторм почався тільки після обіду, повідомляє 0629. «Північний вітер відігнав воду від берега на кілька метрів. На відстані від 500 метрів хвилі немає, а далі висота хвилі від 1 до 2 метрів», - сказав він.
Рятувальники аварійно водолазної служби Маріупольської міської ради вивели з води всіх відпочиваючих, всі маломірні судна пришвартовані на березі. Рятувальники працюють у посиленому режимі. Також всі міські служби переведені на посилений режим роботи і готові усувати можливі наслідки негоди. Нагадаємо, на Чернігівщині четверо дітей, які пішли купатися на ставок, потрапили в епіцентр урагану. Злива і шквальний вітер збивав з ніг, виривав з рук речі, а град завбільшки з голубине яйце залишав на тілі синці