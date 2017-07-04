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В Україні вдвічі зросла кількість хворих на кір

В Україні вдвічі зросла кількість хворих на кір
Протягом минулого місяця на кір в Україні захворіло 473 людини, це майже вдвічі більше ніж з початку року. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, передає replyua.net. В цілому з початку року зареєстровано 962 випадки захворювання на кір.

«Найбільше людей заразилося на кір в Івано-Франківській та Одеській областях. Спалахи захворювання в червні також реєструвалися в Тернопільській і Чернівецькій областях. Всього за останні півроку в Україні сталося 15 спалахів кору, які вразили половину областей і Київ», - зазначає МОЗ. За перше півріччя 2017 року в Івано-Франківській області зареєстровано 520 випадків, Одеській - 344, Тернопільській - 48, Дніпропетровській - 11, Вінницькій - дев'ять Чернівецькій - вісім.

Більше того, поодинокі випадки захворювання зафіксовані в Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській областях і в Києві. Більшість хворих - 70% (697 осіб) - діти та підлітки. У відомстві наголошують, що велика частина хворих не мала всіх необхідних доз вакцин або взагалі була вакцинована. «Специфічного лікування від кору не існує, найбільш діючою профілактикою захворювання є вакцинація», - зазначено в повідомленні.
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