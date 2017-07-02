Вакарчук розповів, хто є головним ворогом України

Український співак, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Twitter назвав головного внутрішнього ворога України, коментуючи загибель генерал-майора Максима Шаповала. Про це інформує replyua.net.
«Позавчора поховали українського героя, розвідника генерал-майора Шаповала. Дуже трагічна історія. Ще більшого трагізму їй додає той факт, що ця жертва війни із зовнішнім ворогом, як і тисячі інших жертв, є, по суті, прямим наслідком війни з ворогом внутрішнім, - написав Вакарчук. На думку музиканта, цим внутрішнім ворогом України є недовіра.
«Ворогом, у якого багато «позивних»: корупція, неуцтво, байдужість, слабкодухість, вузьколобість, жадібність тощо. Але «справжнє ім'я» цього ворога - недовіра. Тільки поборовши недовіру - у себе, в свої власні сили, в своїх братів і сестер, в своє майбутнє ми зможемо вирватися з порочного кола історії, в якому крутимося вже сотні років. Переможемо недовіру - переможемо всіх ворогів, якими б сильними і страшними вони не були», - зробив висновок співак. Варто нагадати, що 27 червня в Києві вибухнув автомобіль, в якому перебував полковник ГУР Міноборони України Максим Шаповал.