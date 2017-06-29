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Суд виправдав «голову верховного суду «ДНР»

Суд виправдав «голову верховного суду «ДНР»
Селидівський міський суд Донецької області заочно виправдав «голову верховного суду «ДНР» Едуарда Якубовського в зв'язку з недоведеністю злочину. Як інформує replyua.net, про це йдеться у вироку суду від 12 червня, передає Цензор. Громадянин Російської Федерації Якубовський очолив «Верховний суд «ДНР» приблизно у вересні 2014 року і координує роботу судової системи на окупованій території.

В Україні його звинуватили в сприянні терористичній організації по ч.1 с. 258-3 ККУ з покаранням у вигляді 8-15 років позбавлення волі. Розслідуванням займалася прокуратура Донецької області.

В обвинувальному акті перераховані множинні злочини, вчинені терористичною організацією і обвинуваченим, - масові вбивства, захоплення міст, сіл, будинків, терористичні акти. Але суд вважає, що не отримав ніяких доказів злочинів - жоден потерпілий не опитаний, немає протоколів огляду будівель і трупів, експертизи не проведені, збиток не встановлено. Суд зазначив, що йому не надано доказів існування терористичної організації, що в обвинувальному акті відсутня інформація, в який час Якубовський погодився сприяти «ДНР» і якими мотивами і цілями він керувався.
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