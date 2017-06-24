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Власти «ДНР» закрывают несколько крупнейших шахт

Власти «ДНР» закрывают несколько крупнейших шахт
В «Министерстве угля и энергетики ДНР» заявили о том, что с июля большинство государственных шахт, расположенных на оккупированных территориях, будут частично закрыты. Как информирует replyua.net со ссылкой на Regnum, источник в «министерстве», а также один из сотрудников управления вспомогательных производств «Торезантрацит» подтвердили эту информацию, отметив, что большинство шахт перейдут на двухдневную рабочую неделю, то есть фактически остановятся.

«С 1 июля этого года все предприятия ГП "Торезантрацит" (в него входят предприятия "Шахтерскантрацит") и "Снежноеантрацит" переходят на двухдневную рабочую неделю. На сокращенную рабочую неделю планируют перевести шахты «Заря», «Ударник», «Шахта Глубокая», «Иловайская», «Прогресс», «Лутугино» и другие», заявил источник.

Более того, нужно отметить, что зарплата горняков Донбасса в последнее время была мизерной, а при двухдневной рабочей неделе шахтеры вообще останутся без средств к существованию. Источник заявил, что раньше у горняков было около двадцати выходов за месяц, теперь их будет не больше восьми, и зарплаты сократятся более чем в два раза.
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