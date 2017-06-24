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У Кабміні готують істотні нововведення для таксистів

У Кабміні готують істотні нововведення для таксистів
Кабінет міністрів хоче зобов’язати ліцензійні таксі їздити виключно на номерах жовтого кольору, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Над відповідним проектом наразі працюють представники Міністерства інфраструктури та Міністерства внутрішніх справ. Про це розповів Юрій Лавренюк, який обіймає посаду заступника міністра інфраструктури. Він повідомив, що силами спеціалістів двох міністерств було розроблено комплекс заходів, що націлений на боротьбу з перевізниками-нелегалами. Планується, що всі офіційні пасажирські перевізники, які мають відповідні документи та дозволи, будуть зобов’язані встановити жовті номерні знаки, аби співробітники Національної поліції могли з легкістю відрізнити офіційного перевізника від нелегала.

Лавренюк висловив думку, що таке нововведення надасть переваги і самим таксистам. Зокрема, офіційні таксисти матимуть змогу зупинятися поблизу місць висадки та посадки пасажирів громадського транспорту. Наразі це для таксистів заборонено. Також це дозволить таксистам рухатись по смузі, що закріплена за громадським транспортом, без подальшого притягнення до відповідальності, як це встановлено наразі. Крім того, урядовець наголосив, що в цьому рішенні є переваги і для пасажирів, які матимуть змогу відрізнити нелегальне таксі від нелегального. Це важливо тому, що ліцензовані перевізники несуть повну відповідальність за безпеку тих осіб, яких вони перевозять, тоді коли, користуючись нелегальними таксі, це не передбачено.
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