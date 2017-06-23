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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»

Садовий заявив, що вивезення сміття Львівською ОДА є «ультиматумом намісника президента»
Міська влада Львова прийняли пропозицію глави Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки про вивезення сміття підрозділами ОДА. Як передає replyua.net, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

За його словами, було прийнято рішення передати у тимчасове управління облдержадміністрації комунальне підприємство «Львовспецкоммунтранс». Разом з тим він назвав цю пропозицію «ультиматумом президентського намісника».

«У новітній історії у нас є унікальний приклад, коли намісник президента оприлюднює пропозицію, ультиматум, що місто повинне заплатити гроші для запобігання подальшій блокаді, яка може привести до епідемій і хвороб. Це не ультиматум Садовому, це ультиматум всій громаді Львова», - сказав мер. Він додав, що в ситуації, що склалася влада міста «повинна прийняти пропозицію, заплатити гроші і отримати можливість нормально жити і розвиватися». У свою чергу, глава департаменту поведінки з відходами Львівської міської ради Іван Рудницький повідомив, що всі фірми-перевізники вже отримали ліміти на вивезення відходів зі Львова на полігони області.
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