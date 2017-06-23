Очевидна підстава: Головний редактор Страна.юа назвав причини свого затримання

Головний редактор Страна юа Ігор Гужва, якого затримали правоохоронці, вийшов на зв'язок із колегами та розповів про свою версію подій. Його повідомлення опубліковано на сайті Страна юа, передає replyua.net. «Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушать справу щодо виправдання у якого-небудь народного депутата. Я тоді дивувався цій інформації, тому що нічого такого навіть приблизно не було », - розповів він. За його словами, в кінці квітня до нього надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшка.
"Я відмовився. В середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал - про конфлікт Іллі Ківи і нардепа від радикальної партії Ляшко на прізвище Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився », - заявив він. За його словами, «склавши 2 + 2, я на той час вже розумів, що це точно підстава».
«З тих пір ні від Лінька, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди представившись поліцією, увірвалися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали «ухвалою суду» і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук по ньому і не проводили) », - говорить Гужва.