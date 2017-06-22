Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Около 34 процентов украинцев являются владельцами загранпаспортов, однако многие граждане вообще не собираются оформлять биометрические паспорта. Как информирует replyua.net, такие результаты опроса предоставили сотрудники фонда «Демократические инициативы».
Опрос в Украине проводился совместно с социологической службой Центра Разумкова. Из тех граждан, которые еще не получили биометрические паспорта, 45 процентов заявили о том, что вообще не планируют этого делать. Только семь процентов украинцев являются владельцами биометрического документа, а в общей сложности, загранпаспортами владеют только 34 процента граждан. 13 процентов из тех украинцев, которые еще не получили загранпаспорт, заявили, что пока не знают, нужен он ими или нет, еще 28 процентов из тех, кто не владеет документом, отметили, что собираются его оформить.
Семь процентов украинцев сказали, что сделают это до конца текущего года. В страны Шенгенской зоны намерены поехать 32 процента украинцев, прежде всего – молодежь (56 процентов). Основной целью поездок –назван туризм (64 процента), а также визиты к родственникам и друзьям (22 процента), рабочие поездки (18 процентов), однако 22 процента надеются на трудоустройство за рубежом.