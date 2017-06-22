валюта
СпецтемаЮрій Бірюков: привіт всім клоунам з «Батьківщини»

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос
Около 34 процентов украинцев являются владельцами загранпаспортов, однако многие граждане вообще не собираются оформлять биометрические паспорта. Как информирует replyua.net, такие результаты опроса предоставили сотрудники фонда «Демократические инициативы».

Опрос в Украине проводился совместно с социологической службой Центра Разумкова. Из тех граждан, которые еще не получили биометрические паспорта, 45 процентов заявили о том, что вообще не планируют этого делать. Только семь процентов украинцев являются владельцами биометрического документа, а в общей сложности, загранпаспортами владеют только 34 процента граждан. 13 процентов из тех украинцев, которые еще не получили загранпаспорт, заявили, что пока не знают, нужен он ими или нет, еще 28 процентов из тех, кто не владеет документом, отметили, что собираются его оформить.

Семь процентов украинцев сказали, что сделают это до конца текущего года. В страны Шенгенской зоны намерены поехать 32 процента украинцев, прежде всего – молодежь (56 процентов). Основной целью поездок –назван туризм (64 процента), а также визиты к родственникам и друзьям (22 процента), рабочие поездки (18 процентов), однако 22 процента надеются на трудоустройство за рубежом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вже зрозуміло, що Порошенко пообіцяв дати американцям взамін

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
21 июн 2017
10878

Считаем неуместным: В Кремле резко ответили на ультиматум Белого дома по Донбассу

Пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков во время общения с представителями средств массовой информации заявил, что для Кремля сообщения из Вашингтона перспективе сохранения режима санкций

Последние новости

Дипломат: по какой-то причине Порошенко очень хотел получить фото с Трампом, поэтому придумал причину «до Путина»

У Єгипті знайдено найдавніший протез на Землі

Половина українських громадян не мають намір оформляти біометричні паспорти

Политик: Путину не удастся осуществить задуманное

Геращенко оприлюднила деталі переговорів Порошенка з Тіллерсоном

Обвинувачені в убивстві Нємцова зробили гучну заяву

У Криму окупаційна влада назвала безвіз провокацією та погрожує арештами зі сльозами

Большинство украинцев не будут оформлять биометрические паспорта, - опрос

Трамп продовжив санкції проти КНДР

Хокинг назвал сроки для эвакуации человечества на другие планеты

Российский дипломат получил очень высокую должность в ООН

«Отлучить и наказать»: Поклонская разразилась еще одним безумным заявлением

Активист: в Крыму отходят от эйфории, связанной с присоединением полуострова к РФ

Эксперт рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Макрон анонсировал новую встречу с коллегами из РФ, Франции и Украины

Пономарь: информация о нашем сотрудничестве с США полностью подтвердилась

Тереза Мей виступила з заявою щодо пожежі в Grenfell Tower

Політика Трампа змушує непокоїтись – Макрон

Ватажки «ДНР» не в змозі контролювати підконтрольних їм бойовиків – Хуг

Київ пропонує Львову одноразову допомогу – Садовий

 Новости за день