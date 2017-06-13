Суд заборонив перейменовувати у Києві проспект Ватутіна

Проспект Генерала Ватутіна в Романа Шухевича в Києві поки перейменовувати не будуть, передає replyua.net. Відповідні рішення ухвалив Окружний адмінсуд Києва, пише в Facebook активіст Олена Бережна. Вона повідомила, що суд заборонив процес перейменування столичного проспекту Генерала Ватутіна в Романа Шухевича на час розгляду позову по цій справі.
«Зараз Суддя Окружного адміністративного суду виніс Ухвалу про заборону відповідачу- Київраді підписувати і публікувати рішення від 1 червня про перейменування проспекту легендарного генерала Ватутіна на Шухевича до розгляду справи в суді по суті», - написала Бережна.
Як відомо, на початку червня влада Києва в рамках декомунізації підтримали рішення про перейменування проспекту генерала Ватутіна на честь командира УПА Романа Шухевича. Відповідне рішення першого червня ухвалили депутати Київміськради. За перейменування проспекту проголосували 69 з 79 присутніх депутатів. Відповідне рішення депутати зустріли оплесками і вигуками «Слава Україні - Героям слава!». Варто додати, що на засіданні Київради був присутній син Шухевича нардеп Юрій Шухевич. Він подякував депутатам за прийняте рішення, втім наголосив, що в Києві ще багато «родимих плям більшовизму».