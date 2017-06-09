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МИД Украины определился по визовому режиму с Россией

МИД Украины определился по визовому режиму с Россией
Если будет принято решение по визовому режиму с Россией, Министерство иностранных дел Украины сразу реализует его. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом заявил Павел Климкин, глава МИД.

«Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из России, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», заявил глава внешнеполитического ведомства. Климкин при этом отметил, что при введении визового режима с РФ нужно четко понимать, что будет происходить дальше. «Мой ответ – однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить», добавил глава МИД.

Напомним, что ранее Сергей Лавров, российский коллега Климкина, заявил, что, если Украина введет визовый режим, Россия ответит такими же мерами.
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