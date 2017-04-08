Пікет біля управління Нацполіції у Полтаві: люди вимагали відставок

У місті Полтава за ініціативи націоналістичних організацій було проведено пікет поруч із будівлею головного управління Національної поліції Полтавської області, про що інформує replyua.net. Відомо, що основна вимога мітингувальників полягала у відставці керівників ГУНП та керівника поліції даного обласного центру. Відповідна інформація була розповсюджена сьогодні членами ВО «Свобода». Поліцейських Полтави звинуватили у бездіяльності. У тому числі, правоохоронцям міста оприлюднили звинувачення у нерозкритті найбільш резонансних злочинів, які сколихнули Полтаву протягом останнього часу.
Більше того, ще однією вимогою учасників акції було звільнення Олександра Терели, який очолює поліцію Полтави. За словами очільника організації ВО «Свобода» у Полтаві Юліана Матвійчука, поліцейські «погодилися піти на зустріч місцевим мешканцям».
«Представники силових відомств вирішили зняти підозри з активістів підозри у організації масових заворушень. Серед співробітників фірми Скорпіон 2016, якого затримали, один вже в СІЗО, а другому «шиють» справу, ще двом оголосили про підозри», - зазначив він.