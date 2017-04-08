Геращенко нагадав про події трирічної давнини у Харкові

На сьогоднішній день вже минуло три роки з того моменту, як плани путінського режиму щодо перетворення України в декілька самопроголошених народних республік зазнають поразки. Про це у себе на Фейсбуці написав радник керівника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає replyua.net.
Він розповів про те, як Кремль намагався просунути ідеологію «руского міра» в Харкові. «Тоді, як ви пам’ятаєте, у Харкові з початку березня до 8-го квітня панувала цілковита анархія. Лише деякі чесні представники СБУ та міліції намагалися протистояти нападу російських спецслужб та російської пропаганди. Саме вони тоді виводили заблукавших харківчан на мітинг проти України як єдиної незалежної держави, яка має право на власний суверенітет та територіальну цілісність», - зазначив він.
При цьому Геращенко наголосив, що тоді з Росії до України було завезено тисячі «тітушок», серед яких було колишні в’язні, бандити та хулігани, з метою створити видимість, що Харків нібито хоче вийти зі складу України. «Тоді там був присутній і відомий «турист», нині ж покійний проросійський терорист Арсеній Павлов, якого більше знають як «Моторолу». Тоді правоохоронна система була паралізована і сепаратисти відчували себе безкарними», - зауважив представник МВС.