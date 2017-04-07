Что теперь: как украинцы смогут без виз путешествовать по Европе

Представители Европарламента, после прошедшего накануне голосования, назвали государства Евросоюза и Шенгенской зоны, открытые для украинцев – теперь в эти страны можно будет приезжать, не оформляя визу.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такая информация была предоставлена в специальном разъяснении Европарламента, обнародованном 6 апреля. В сообщении говорится о том, что, согласно новому законодательству, граждане Украины, имеющие на руках биометрические паспорта, смогут посещать страны Евросоюза без оформления визы, на 90 суток в период каждых 180 дней, но только с целью посещения друзей или родственников, а также с целью туризма и бизнеса. Безвизовый режим не подразумевает переезд в ЕС и устройство на работу.
Отмена визового режима коснется всех стран Евросоюза, за исключением Ирландии, а также Великобритании, которая покидает ЕС. Также граждане Украины не смогут путешествовать без виз в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию. «Под безвиз» попали тридцать государств, включая 26 стран Евросоюза и еще четыре государства, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами ЕС.