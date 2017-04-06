Соцмережі бурхливо обговорюють новину про безвіз з ЄС

Позитивне голосування Європейського парламенту за введення безвізового режиму з ЄС для громадян України викликало справжню бурю в соцмережах, передає replyua.net. Інтернет-користувачі вітають один одного з цією подією, згадують непростий шлях України до безвізу і жартують з приводу довгоочікуваного рішення. Зокрема, нардеп Сергій Лещенко написав: «У Верховній Раді оголосили про безвіз. Найбільше радіють депутати, які кричали « навіщо нам безвіз, навіщо нам Європа, скільки ЄС може нам диктувати? "Насправді, це дуже круто! Навіть останній скептик визнає, що з безвізом краще, ніж без нього».
Журналіст Віталій Сич на своїй Facebook-сторінці написав: «Коротше, нас помітили. Я не до кінця вірив, а тепер вірю. Думаю, в червні усі поїдуть до Європи без віз. А до осені в Україні піде наплив лоукостів з Європи, оскільки візи і невелика кількість людей, які можуть вільно подорожувати в ЄС, були для бюджетних авіакомпаній головною перешкодою. Їм потрібен великий оборот».
Ще один відомий журналіст Айдер Муждабаев також прокоментував сьогоднішню новину: «Безвіз є. Дякую, пане президенте, і всі, хто причетні до цієї великої роботи. На черзі відсутність корупції та злочинів. Хочу бачити те ж саме - радість, оплески».