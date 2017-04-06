Садовий попередив львів’ян про наближення сміттєвої катастрофи

Мер міста Львова Андрій Садовий взяв участь у засіданні сесії Львівської міськради. Під час свого виступу високопосадовець розповів, що ситуація в місті з вивезенням сміття продовжує залишатися критичною, через що влада Львова не виключає введення режиму особливого стану. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Дівісь.infо».
За словами Садового, на сьогоднішній день кількість накоплених у місті твердих побутових відходів перевищує дві тисячі тонн. «І ті звалища львівської області, які протягом певного час погоджувалися приймати сміття, тепер відмовляються це робити. У мене була розмова з головою уряду та з виконуючою обов’язки голови Міністерства охорони здоров'я. У разі, якщо нинішня ситуація і надалі збережеться, потрібно буде приймати рішення про оголошення особливого стану», - сказав Андрій Садовий.
Міський голова Львова поскаржився, що у жодному місті України не захотіли відгукуватися на звернення, ухвалене Львівською міськрадою при проведенні попередньої сесії. «В даний час відсутні підтверджені дані про обсяги, які могли б від нас прийняти сміття. Я мав телефонну розмову з низкою мерів міст, проте вони лише опускають очі», - наголосив Садовий і додав, що сміттєву блокаду очолюваного ним міста створили штучно.