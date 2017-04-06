Військового аналітика обурила присутність українського новітнього військового озброєння у Сенегалі (відео)

Військовий експерт Михайло Жирихов в інтерв'ю ДС розповів про те, що у Сенегалі були показані найновіші зразки компанії «Укроборонпром», про що передає replyua.net.
«Не знаю, чи це жарт, що в цій африканській країні «засвітилися» РСЗВ на базі КрАЗу, а також бронеавтомобілі «Дозор-Б». І це на тлі цілої епопеї всередині країни, коли ці самі броньовики до сих пір не прийняті на озброєнні силовиків через незадовільну якість виробництва на Львівському бронетанковому заводі. Однак відомостей про експорт даного зразка, та й взагалі про масове виробництво просто немає - в 95-й бригаді ВДВ на дослідній експлуатації є 10 «Дозор-Б»,- заявив експерт.
Він додав що це наводить на дуже сумні думки - адже у світовій практиці досить мало випадків, коли проданий за ліцензією зразок активно виробляється за межами країни, а в самій країні-продавця освоїти серійне виробництво просто не можуть. І це при тому, що Україна веде активні бойові дії на Донбасі і протистоїть російській агресії. За логікою речей, на доведення такого вкрай необхідного на фронті зразка повинні були бути кинуті всі сили і засоби. Однак на сьогоднішній день поки не так - і все йде до того, що армія буде швидше купувати «Козаки» на базі комерційної вантажівки, ніж спеціально розроблений під вимоги військових і за стандартами НАТО бронеавтомобіль, заявив Жирихов.