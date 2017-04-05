Березовец: в Киев съезжаются ведущие эксперты в вопросах внешней политики США, Великобритании, ЕС

Известный украинский политтехнолог Тарас Березовец на своей странице анонсировал открытие юбилейного Х «Київського безпекового форуму», который месте с YES КБФ входит в число ведущих европейских площадок, на которых встречаются лидеры и ведущие эксперты в области внешней политики и безопасности Европы.
«Уже второй раз я буду выступать на форуме в качестве спикера. В прошлый раз тема выступления касалась Крыма, на этот раз речь пойдет о будущем Донбасса. Это именно та тема, которую сегодня вместе с ответственными политиками и структурами власти разрабатывает Украинский институт будущего и практические плоды которой совсем скоро можно будет увидеть», – написал Тарас Березовец.
По его словам, «Київський безпековий форум» даст все необходимые возможности обсудить эти и другие темы безопасности в открытом диалоге с нашими европейскими партнерами и коллегами. Березовец подчеркнул, что в этом году будет особый состав гостей, в числе которых премьеры трех балтийский стран, ведущие эксперты в вопросах внешней политики США, Великобритании, ЕС. По итогах форума ожидается много насыщенных и интересных новостей.