Эксперт: России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса

Алексей Полтораков, аналитик Национального института стратегических исследований, в статье для издания «Хвиля» пишет о том, что России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса, и такое решение приведет к тому, что Украина будет вынуждена покупать уголь у РФ за доллары и по очень высокой цене, информирует replyua.net.
Эксперт отмечает, что это наиболее вероятный сценарий в случае того, если начнется блокада. «Важно то, где Украина будет закупать антрацит в таких огромных количествах. Однако проблема заключается даже не в цене и не в наличии угля. Дело в том, что у Украины логистические проблемы – порты имеют низкую пропускную способность, и это значит, что в России будет закупаться больше половины необходимого стране антрацита», пишет Полтораков.
Напомним, что активисты блокируют поставки угля с оккупированных территорий, и эта блокада может привести не только к тому, что Украине придется покупать уголь у соседа-агрессора. Не исключены веерные отключения, а также недополучение средств в бюджет, и эта блокада отразится на жизни каждого украинца.