В «ЛНР» звинуватили Україну в продажі м’яса, зараженого африканською чумою

Працівники так званої «державної ветеринарної служби ЛНР» звернулися із звинуваченнями до Києва через те, що звідти на підконтрольну проросійським бойовикам територію надходить м’яса продукція, заражена африканською чумою свиней. Як передає replyua.net, таку заяву зробила Наталія Грабко, яка очолює «Держслужбу ветеринарної медицини ЛНР». Вона наголосила, що влада в Україні зацікавлена у дешевому збуті зараженого м’яса.
«Існують всі підстави стверджувати, що у зв’язку активізацією забою тварин та навмисно занизивши ціни, українські лідери вирішили позбутися на території республіки продукції, яка становить значну загрозу для здоров’я населення», - зазначила представниця самопроголошеної влади.
Також наголошується, що у разі потрапляння на територію так званої «ЛНР» збудника африканської чуми, наслідки цього можуть бути страшними, у тому числі, значні фінансові збитки для агропромислової сфери «республіки». Як відомо, нещодавно з’явилася інформація про спалахи африканської чуми свиней у Миколаївській, Луганській, Кіровоградській та Одеській областях. З боку фахівців вживаються всі заходи для того, аби хвороба не розповсюджувалася надалі.