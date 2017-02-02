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Кабмин запускает процесс по снижению цен на некоторые группы лекарств

Кабмин запускает процесс по снижению цен на некоторые группы лекарств
Кабинет министров запускает процесс по снижению цен на некоторые группы лекарственных препаратов – средства против бронхиальной астмы, средства от сердечно-сосудистых заболеваний, а также средства для лечения диабета второго типа. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на правительственном портале.

Этот проект продлится до апреля текущего года, а затем начнется программа по возмещению стоимости лекарственных препаратов. С февраля текущего года все субъекты хозяйствования, которые занимаются производством или торговлей лекарственных препаратов от астмы, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, снизят цены на эти лекарства на 15-30 процентов. В сообщении говорится и о том, что следующий этап снижения стоимости препаратов начнется в марте, и постепенно цены на лекарства из этих групп будут приведены к уровню цен, которые фиксируются в соседних с Украиной государствах.

В аптечных сетях сейчас наблюдается очень большой остаток препаратов, но, несмотря на это, Кабмин принял решение о продлении срока реализации препаратов по старым ценам до апреля текущего года. А вот новые партии лекарств будут отпускаться уже по сниженной стоимости.
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