Кабмин запускает процесс по снижению цен на некоторые группы лекарств

Кабинет министров запускает процесс по снижению цен на некоторые группы лекарственных препаратов – средства против бронхиальной астмы, средства от сердечно-сосудистых заболеваний, а также средства для лечения диабета второго типа. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на правительственном портале.
Этот проект продлится до апреля текущего года, а затем начнется программа по возмещению стоимости лекарственных препаратов. С февраля текущего года все субъекты хозяйствования, которые занимаются производством или торговлей лекарственных препаратов от астмы, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, снизят цены на эти лекарства на 15-30 процентов. В сообщении говорится и о том, что следующий этап снижения стоимости препаратов начнется в марте, и постепенно цены на лекарства из этих групп будут приведены к уровню цен, которые фиксируются в соседних с Украиной государствах.
В аптечных сетях сейчас наблюдается очень большой остаток препаратов, но, несмотря на это, Кабмин принял решение о продлении срока реализации препаратов по старым ценам до апреля текущего года. А вот новые партии лекарств будут отпускаться уже по сниженной стоимости.