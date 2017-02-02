Сурок Тимка порадовал неожиданным предсказанием

Сегодня, 2 февраля, самый известный сурок Украины Тимка сделал очередное предсказание – он указал на то, что в этом году весна будет ранней.
Как информирует replyua.net со ссылкой на харьковский сайт «Объектив», Тимка сегодня предсказал погоду на ближайшие недели: зверек увидел свою тень, и это значит, что весна в Украину придет намного раньше положенного срока. Настоящая весна, с оттепелью и значительным повышением температуры, согласно предсказанию Тимки, наступит примерно через шесть недель. Напомним, что Тимка Второй уже давно живет на биологической станции, находящейся на территории университета Каразина в Гайдарах. Ежегодно, 2 февраля, зоологи специально будят животное, чтобы Тимка сделал свой очередной прогноз погоды.
Нужно отметить, что сотрудники Гидрометцентра тоже порадовали всех украинцев новым прогнозом – в ближайшие дни в Украину придет циклон, благодаря которому на большей части страны значительно потеплеет. Уже завтра температура повысится на несколько градусов во всех регионах, за исключением востока Украины.