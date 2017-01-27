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Трагедія у Княжичах: після злочинців будинок грабували правоохоронці

Трагедія у Княжичах: після злочинців будинок грабували правоохоронці
Керівник ГПУ Юрій Луцекко повідомив, що працівники правоохоронних органів, які прибулир на місце трагедії у селі Княжичі Київської області, здійснили повторне пограбування будинку, поруч з яким і трапився інцидент, повідомляє replyua.net. За словами високопосадовця, наразі Генпрокуратура має докази подвійного пограбування будинку, біля якого відбулася перестрілка. Перший раз це зробили грабіжники, а другий – представники правоохоронних органів. Очільник ГПУ розповів про ймовірність розширенні підозри керівникам операції у Княжичах на статтю 115 КК, яка має відношення до надмірного вбивства.

Разом з тим, Артем Шевченко, який є представником Нацполіції, відмовився надавати будь-які коментарі відносно заяви Луценко. Він лише нагадав, що всі матеріали справи поліція передала в ГПУ. До цього в поліції заявляли, що троє підозрюваних в пограбуванні, після того, як почули стрілянину, відмовилися від плану пограбування та вчинили спробу втечі. Їх затримали та вилучили вогнестрільну зброю.

Як відомо, 4 грудня минулого року в селі Княжичі було вчинено перестрілку за участю працівників різних підрозділів поліції, яка була спровокована трагічним непорозумінням.
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