Трагедія у Княжичах: після злочинців будинок грабували правоохоронці

Керівник ГПУ Юрій Луцекко повідомив, що працівники правоохоронних органів, які прибулир на місце трагедії у селі Княжичі Київської області, здійснили повторне пограбування будинку, поруч з яким і трапився інцидент, повідомляє replyua.net. За словами високопосадовця, наразі Генпрокуратура має докази подвійного пограбування будинку, біля якого відбулася перестрілка. Перший раз це зробили грабіжники, а другий – представники правоохоронних органів. Очільник ГПУ розповів про ймовірність розширенні підозри керівникам операції у Княжичах на статтю 115 КК, яка має відношення до надмірного вбивства.
Разом з тим, Артем Шевченко, який є представником Нацполіції, відмовився надавати будь-які коментарі відносно заяви Луценко. Він лише нагадав, що всі матеріали справи поліція передала в ГПУ. До цього в поліції заявляли, що троє підозрюваних в пограбуванні, після того, як почули стрілянину, відмовилися від плану пограбування та вчинили спробу втечі. Їх затримали та вилучили вогнестрільну зброю.
Як відомо, 4 грудня минулого року в селі Княжичі було вчинено перестрілку за участю працівників різних підрозділів поліції, яка була спровокована трагічним непорозумінням.