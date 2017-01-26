Кравчук: в Украине сработала советская система

В интервью белорусскому изданию TUT.BY Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, по какой причине в стране начался второй Майдан, передает replyua.net.
По словам Кравчука, молодые люди вышли на Майдан, и в этом случае власти не нашли ничего лучше, чем применить по отношению к митингующим силу. «В Украине сработала большевистская, советская система. Сначала применяешь силу – потом восстает народ, поэтому на улицы многих городов вышли миллионы людей. К основным претензиям позже добавились личное обогащение власти, коррупция. Сейчас недостаточно сил, чтобы все это как-то изменить, и борьба будет очень сложной», подчеркнул Кравчук. По его мнению, украинский народ продемонстрировал силу, и оба Майдана показали, что простые люди могут сместить власть, если захотят.
«До этого в Украине власть или уходила сама, или жила до самой смерти. А тут быстро снесли, и народ почувствовал силу. Теперь нынешней власти придется считаться с мнением обычных украинцев. Однако мы пока не может сказать, что все изменилось, - это неправда. Но украинцы за властью наблюдают», подчеркнул экс-президент.