У СБУ розповіли, як Україна платила пенсії померлим в "ЛНР"

Служба безпеки України заблокувала виплату пенсій на ім’я померлих громадян, які проживали на території окупованої Луганської області. Про це у четвер, 26-го січня, повідомляє прес-служба СБУ, передає replyua.net.
За даними правоохоронців, за минулий рік з банківських рахунків 4 тисяч померлих пенсіонерів продовжували знімати пенсійні виплати. Кожного місяця цим громадянам нараховувались соціальні виплати в загальному розмірі близько 8 мільйонів гривень. Працівника Служби безпеки встановили, що значну кількість карток померлих утримували та користувалися ними представники терористичної організації «ЛНР».
Крім того відзначається, що українські спецслужби отримали беззаперечні докази смертей майже 500 пенсіонерів та окупованій території Луганщини. Дану інформацію СБУ передала Головному управлінню Пенсійного фонду України в Луганській області. Також у повідомленні вказується, що наразі виплати на ці рахунки були припинені. Нараховані соціальні виплати були повернуті до державного бюджету України. як повідомлялося раніше, деякі мешканці окупованих територій отримують «подвійну пенсію» шляхом оформлення проживання та підконтрольній Києву території.