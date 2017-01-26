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"Були тут дурні": Москаль дав прогноз по розвитку сепаратизму в Закарпатті

"Були тут дурні": Москаль дав прогноз по розвитку сепаратизму в Закарпатті
Не зважаючи на відсутність будь-якої основи для подібних стверджень, Російська Федерації в рамках гібридної війни з Україною продовжує розпускати чутки про те, що на Закарпатті нібито існує загроза сепаратизму. Про це розповів керівник Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає replyua.net.

За словами губернатора, хвилюватися не потрібно, оскільки ситуація знаходиться під повним контролем прикордонної служби та місцевих правоохоронних органів. «Це все чергові вигадки Кремля, який намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Інформація поширюється через якісь невідомі сайти, сама вона нічим не підкріплена. У Москві розуміють всю абсурдність подібних ідей, однак не мають іншого виходу, бо відчувають на собі опір з боку офіційного Києва. А вкидати якусь брехню в український інформаційний простір – це методи Росії», - розповів він.

За словами Москаля, ціллю Кремля стало Закарпаття через те, що тут немає такої однорідності українського населення, як наприклад у Львівській області, де справжніх українців майже 99%. «Вони вважають, що у нас є основа для сепаратизму… Було тут двоє дурнів. Їх вже судили і все затихло», - додав глава ОДА.
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