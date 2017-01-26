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Через посилення морозів Україна збільшила відбір газу зі сховищ

Через посилення морозів Україна збільшила відбір газу зі сховищ
В Україну повернулася досить морозна погода, у зв’язку з чим споживання природного газу збільшилося. Внаслідок цього на 42% зросли обсяги відбору блакитного палива, яке знаходиться у сховищах. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу ПАТ «Укртрансгаз». Наразі відомо, що в ці дні зі сховищ почали відбирати 78 млн. кубічних метрів газу, що, на думку представників газової компанії, є найбільш оптимальним показником. Більше того, повідомляється про додаткові потужності, наявні в запасі.

Нещодавно стало відомо, що 2016 року одна з найбільших в Європі компаній Engie почала роботу на українському ринку. Зокрема, вона безпосередньо постачає «блакитне паливо» споживачам в Україні. В угоді, яку підписали представники державного підприємства «Укргазвидобування» та французької Engie передбачена можливість співпраці у подальшому, а також зберігання природного газу у ПГХ України.
Зазначимо, що представники «Нафтогазу» заявили про готовність розпочати купувати російське «блакитне паливо» та повідомили про наявність відповідних фінансових ресурсів для цього. Відповідна заява була нещодавно озвучена віце-президентом Єврокомісії з енергетичного союзу Марошем Шефчовичем.
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