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Харьков решил издать дневники идеолога нацистов Геббельса

Харьков решил издать дневники идеолога нацистов Геббельса
Харьковские СМИ сообщили о планах издательства «Фолио» издать дневники одного из лидеров нацистской Германии на украинском языке. Речь идёт о дневниках Йозефа Геббельса, в его мемуарах отражены последние годы жизни нациста — 1944-1945 годы. Доподлинно известно, что Геббельс уделял пристальное внимание своим дневникам, суммарно они насчитывают порядка 15 тысяч страниц.

Как прокомментировали в издательстве, дневники главного идеолога нацистов получили статус документов, без которых представление о национал-социализме в нацистской Германии в полном объёме составить невозможно. Издательство приняло решение о том, чтобы издать наиболее ценные из них — к таким записям Геббельса относят его последние дневники. В частности, украинцам предложат прочитать о событиях в жизни главного министра пропаганды за 1944-1945 годы.

В соцсетях подобную идею восприняли двояко. Многие пользователи соцсетей отметили, что не хотели бы видеть подобные книги на одних полках с шедеврами мировой литературы. Однако, в издательстве отметили, что негативное восприятие было связано лишь с тем, что книга выйдет без комментариев современников, однако издательство «Фолио» уже заверило — в книге будут комментарии известного украинского историка, но его имя до выхода книги разглашаться не будет.
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