Антикоррупционеры проверяют работу Лещенко в УКУ

В одно из учебных учреждений – УКУ, поступило обращение с просьбой проинформировать на счет чтения в учреждении лекций по журналистике депутатом украинского парламента Сергеем Лещенко. Такой запрос в учреждение поступил от антикоррупционеров (НАПК).
Как информирует replyua.net, в аккаунте в «Фейсбук» народный избранник Сергей Лещенко отметил: «Именно таким образом выглядит политзаказ. «Радостное письмо» от НАПК пришло в «Украинский католический университет», где я осуществлял начитку лекций студентам магистратуры по журналистике. От университета требуют предоставить все данные на счет меня. И это все в то время, когда я лично задекларировал свои доходы, с которых, естественно, уплатил все налоги». В это же время он отметил, что в антикоррупционном ведомстве «был открыт специальный орган, председателем которого является Наталия Корчак, которая за свою только якобы беспристрастность получает 200 тысяч гривен». Однако парламентарий обвиняет Наталию Корчак в том, что она «активно продолжает осуществлять распоряжения Банковой, целью которых является наказание любым методом политика за антикоррупционную деятельность и вольнодумство».
Депутат также подчеркнул: «Давний случай с подарком в виде скидки на квартиру стал просто фарсом, в результате в НАПК сейчас ищут новую тему – отныне это мои начитки лекций. В первую очередь явились в Могилянку, а теперь добрались и до УКУ».