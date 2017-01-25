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Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками

Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками
На сьогоднішній день в районі лінії розмежування в зоні проведення АТО створилася свого роду дуга, яку можна використати для звільнення українських територій військовим методом. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, передає replyua.net.

«Що ми сьогодні маємо вздовж усієї лінії розмежування? По-перше: ми майже кожного дня покращуємо свої позиції і при цьому не порушуємо Мінських домовленостей. По-друге: в районі Світлодарська, навколо Горлівки створилася свого роду дуга. Там окуповані населені пункти знаходяться майже в кільці. Проблема лише в тому, що вони знаходяться під контролем бойовиків згідно з Мінськими угодами», - пояснив він.

«Однак, якщо розглядати таку ситуацію з військової точки зору, то така ситуація дуже вигідна для ЗСУ. І якщо колись ми приймемо рішення звільнити свої території силовим методом, то в тому районі в української армії буде хороша перевага. Сили антитерористичної операції можуть хоч зараз взяти в повне коло ті території і змусити противника здатися», - зауважив Жданов. При цьому експерт зауважив, що для реалізації подібного плану потрібно змінити тактику, яка наразі заклечається в тому, що ЗСУ просто максимально підтягують свої позиції якомога ближче до лінії розмежування.
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