Матвийчук: на каждую годовщину трагических событий на Майдане Генпрокурор пытается как-то отчитаться

Как передает replyua.net, Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал до конца февраля передать в суд уголовное производство о государственной измене Виктора Януковича. По мнению координатора общественной инициативы «Евромайдан SOS» Александры Матвийчук, попытка быстро доказать в суде вину президента-беглеца Виктора Януковича в государственной измене – это то, что осталось от попытки Генпрокурора Луценко создать одно «большое дело Януковича».
По словам Александры Матвийчук, должны быть объединены все подозрения, в том числе о преступлениях на Евромайдане, которые были совершены в рамках масштабного наступления, которое инициировал именно Виктор Янукович. Адвокаты семей Небесной сотни раскритиковали эту идею, потому что все производства имеют различные процессуальные сроки расследования: где-то расследование уже началось, где-то есть определенный результат, а где-то конца-края не видно.
«На каждую годовщину трагических событий на Майдане Генпрокуратура как-то отчитывается, и не увидеть совпадение этих дат трудно», – считает активистка.